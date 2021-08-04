Жителя Ртищево убило молнией вблизи села Сапожок, сообщает ГУ следственного комитета по Саратовской области.

Утром 4 августа 59-летний мужчина выбрался на рыбалку со своим сыном и снохой. Приехав на место, они переждали дождь в машине, затем вышли из нее, чтобы найти место для лагеря. Сноха осталась в автомобиле. Молния ударила в голову мужчине, после чего он скатился в водоем. Сын не пострадал, так как находился на достаточном расстоянии.

Он достал отца из водоема, мужчина не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия, проводится проверка.