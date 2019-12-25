В Вольске местного жителя признали виновным в смерти отца и вождении в пьяном виде.

Установлено, что в сентябре злоумышленник вернулся домой и увидел больную мать одну дома. Он нашел отца, который должен был за ней ухаживать, привел домой и пристыдил его за халатность.

Между мужчинами разразилась ссора и тогда сын избил родителя, затем кинул в него магнитофон и выгнал из дома.

Пострадавши взял ключи от дома соседки и пошел туда. Утром в дом приехал брат хозяйки и обнаружил гостя мертвым. Судмедэкспертиза установила, что он скончался от тупой травмы головы.

Также известно, что подсудимый не раз попадался за вождение в нетрезвом виде.

Суд приговорил 47-летнего жителя Вольска к шести годам и одному месяцу колонии строгого режима, а также лишил его прав на два года.