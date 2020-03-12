Жители нескольких улиц в Заводском районе проведут вечер без холодной воды. Такую информацию предоставили в пресс-службе ООО «КВС».
Для устранения повреждений коммунальщики отключили подачу ресурса до 20:00 абонентам:
— Огородной, 75, 77, 77а, 79, 83, 87б, 87в, 89;
— 4-й Нагорной, 20, 21, 23, 23а, 25, 25а, 25в, 26, 27, 27а, 27б, 28, 29, 29а, 30, 32, 34;
— Пролетарской, 19а, 21, 23;
— Прессовой, 26, 45а, 47, 47а;
— 7-й Нагорной, 22/28;
— 1-го Прессового проезда, 3, 3а, 3б;
— 4-го Нагорный проезда, 28, 28 К1-К8;
— 2-го Огородного проезда, 27, 29.