Тело женщины с повреждениями было обнаружено ночью 30 апреля на лестничном марше между первым и вторым этажом многоквартирного дома в Заводском районе Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, погибшей оказалась 45-летняя местная жительница. Экспертиза установила, что ее смерть наступила в результате тупой травмы головы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На возможную причастность к убийству саратовчанки проверяется 33-летний житель Заводского района, — уточнили в ведомстве.