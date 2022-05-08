Жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик присвоят телефонные номера с префиксом +7. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Ким.

Звонки станут осуществляться по внутренним российским тарифам. Такая возможность организована с 7 мая. Как уточнили операторы, замена SIM-карты не потребуется. О присвоении номера по российскому плану нумерации абонентам в ДНР и ЛНР сообщат по SMS-рассылке.

По словам и.о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Еременко, звонить с помощью российского кода станет возможным и внутри региона. Это решение стало «прорывом связной блокады».