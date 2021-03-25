Во вторник, 23 марта, в рамках Всероссийской акции «Дорога в школу» сотрудники Приволжской железной дороги и общественного движения «Народный фронт» оценили безопасность маршрута, ведущего в ряд образовательных учреждений Ленинского района Саратова. В частности, участники мероприятия прошли по крытому пешеходному мосту, расположенному на станции Трофимовский-1. Инженерное сооружение обеспечивает безопасный переход граждан через восемь станционных путей и полностью соответствует современным стандартам.

Затем активисты обратили внимание на несанкционированный переход через железнодорожные пути, образованный в 500 метрах от моста. Он создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан, в том числе для учащихся близлежащей школы. В связи с участившимися случаями перехода в неустановленном месте железнодорожники планируют проводить разъяснительную работу со школьниками и их родителями, привыкшими пользоваться опасным маршрутом.

– В этом месте нельзя оборудовать переход на одном уровне с железной дорогой, так как здесь расположено множество стрелочных переводов. Это противоречит требованиям нормативных документов, утвержденных Министерством транспорта РФ. Поэтому мы призываем граждан пользоваться специально оборудованным крытым пешеходным мостом, который обеспечивает безопасное передвижение и хорошо освещается в тёмное время суток,– сообщил ведущий специалист службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул.

В перспективе дорога, ведущая к несанкционированному проходу, будет перекрыта ограждением.