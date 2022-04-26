В Саратове организуют подвоз воды из-за проведения плановых работ на водопроводных коммуникациях в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».
Завтра, 27 апреля, будет организован подвоз воды по следующим адресам:
10:00-11:00 — ул. Тархова, 29А/1;
11:30-13:30 — сквер Чемодурова;
14:00-15:00 — ул. Чемодурова, 10А;
15:30-16:00 — ул. Антонова, 33;
10:00-11:00 и 16.00-17.00 — ул.Тархова, 7А;
11:30-12:30 — ул. Романтиков, 46;
13:00-14:00 — ул. Блинова, 3;
14:30-15:30 — Сквер Ломоносова (ул. Ломоносова, 12).