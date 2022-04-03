Сегодня, 3 апреля, для устранения повреждения на магистральном водопроводе ограничена подача воды жителям микрорайонов и поселков. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Так, снижены параметры подачи холодной воды абонентам микрорайонов Русинвест, Цветочный, Березки, Зональный, Иволгино, а также поселков Зоринский, Расково, Дубки, Солнечный-2 (6-й, 7-й, 9-й, 10-й, 11-й микрорайоны).

Возможны перебои с подачей ХВС абонентам верхних этажей жилых домов указанных микрорайонов.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

Воду обещают восстановить ориентировочно до 23:00.