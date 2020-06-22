23 июня 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция генерального директора АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» («СарППК») Виктора Шубина.

Спикер расскажет о восстановлении маршрутов передвижения пригородного сообщения, о возможности добраться на электричке из населенных пунктов области за пределы региона, о развитии маршрутов туристического направления, о реализации проекта «Городская электричка» на территории областного центра, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности передвижения на пригородных электричках в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Начало мероприятия в 11:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

С 22 июня возобновлена возможность личного присутствия представителей СМИ на пресс-мероприятиях в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов». При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккуанта «Комсомольская правда» — Саратов @kp_saratov.