Домой Рубрики Новости Саратова Жителям ОПХ Саратовское отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Жителям ОПХ Саратовское отключили холодную воду По Новости Саратова - 20.08.2021 46 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтом водопровода, жителям поселка ОПХ Саратовское 20-го августа отключили холодную воду. Вернуть ее обещают в районе 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратов поступило 24 новых троллейбуса «Адмирал» Жители Саратова боятся за гуляющих по недострою детей После случая с пострадавшими детьми в Саратове снова открывают «Лесную республику» ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Жителям ОПХ Саратовское отключили холодную воду Новости Саратова - 20.08.2021 0 В связи с ремонтом водопровода, жителям поселка ОПХ Саратовское 20-го августа отключили холодную воду. Вернуть ее обещают в районе 20:00. В Саратов поступило 24 новых троллейбуса «Адмирал» 20.08.2021 Жители Саратова боятся за гуляющих по недострою детей 20.08.2021 После случая с пострадавшими детьми в Саратове снова открывают «Лесную республику» 20.08.2021 Жителя Ульяновской области нашли мертвым под Хвалынском 20.08.2021