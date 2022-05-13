В этом году в Энгельсском районе установят три новых модульных ФАПа в отдаленных селах – Голубьевка, Усть-Караман и Красный Партизан. Об этом сообщает региональный минздрав.

Сейчас сельские медпункты расположены в приспособленных помещениях и не соответствуют нормативам ни по площади, ни по санитарным требованиям. Например, в учреждении Усть-Карамана отсутствует централизованное водоснабжение. В Голубьевке ФАП расположен на первом этаже многоквартирного дома, и у сотрудников пожнадзора возникли вопросы к его безопасности.

В новых модульных пунктах будут созданы комфортные условия для работы медперсонала и приема пациентов.