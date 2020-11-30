Опрос среди 37 процентов жителей ПФО показал, какие услуги чаще всего требуются гражданам и на что они обращают внимание при выборе исполнителя. Об этом сообщили аналитики одной из торговых интернет-площадок.

За последние полгода больше всего граждане интересовались ремонтом, в том числе и компьютеров, репетиторством, фотографией, грузоперевозками для переездов, процедурами красоты.

При выборе мастера 95 процентов респондентов обращают внимание на отзывы, 23 процента на сертификаты и дипломы, а 68 процентов на фотографию профиля.

Для 16 процентов опрошенных это очень важно, “скорее важно” для 52 процентов жителей округа.

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