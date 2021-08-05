Завтра, 6 июля, жители поселка Солнечный-2 останутся без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Подачу воды приостановят по адресам: проспект Героев Отечества, 4, 4А, 11, 13; улица Академика Семенова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 13; улица Еремина, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 14; улица Кузнецова, 7, 9, 11 улица Лисина, 1, 3Б, 4, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 17; улица Оржевского, 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7 ; улица Панченко, 1, 2, 4А, 4/5, 5, 6, 6А, 8, и улице Тархова, 66 а также ООО ППС «Лесстр», стройплощадке жилого дома по улице Топольчанская. Храм в честь Нерукотворного Образа и храм Святителя Спиридона Тримифунтского также останутся без воды.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды, а также в течении 48 часов после возобновления водоснабжения использовать для питья только кипяченную воду.