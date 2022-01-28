Домой Рубрики Новости Саратова Жителям РФ индексируют пенсии на 8,6% РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жителям РФ индексируют пенсии на 8,6% По Новости Саратова - 28.01.2022 47 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий. Нововведение касается 2022 года, оно составит 8,6%. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский коллекционер стал жертвой мошенников В больнице Аткарска установили новый томограф Правительство Саратовской области разработало план по борьбе с недобросовестной деятельностью на финансовом рынке ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский коллекционер стал жертвой мошенников Новости Саратова - 28.01.2022 0 Очередной жертвой мошенников стал саратовский коллекционер. Об этом случае сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. Как рассказал 55-летний мужчина, на популярном сайте он нашел... В больнице Аткарска установили новый томограф 28.01.2022 Правительство Саратовской области разработало план по борьбе с недобросовестной деятельностью на... 28.01.2022 Жителям РФ индексируют пенсии на 8,6% 28.01.2022 В Саратове 50-летний мужчина получил год колонии за интимную связь с... 28.01.2022