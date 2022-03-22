Саратовцы могут оформить льготы по транспортному, земельному и имущественному налогам. Об этом сегодня, 22 марта, сообщил телеграм-канал «Время Саратовское».

Жители Саратовской области могут оформить льготы по транспортному, земельному и имущественному налогам физических лиц. Заявление на льготу, если право на ее получение появилось в 2021 году впервые, рекомендуется в срок не позднее 1 апреля 2022 года.

-Заявление можно предоставить лично в налоговый орган, направить по почте или обратиться за соответствующей услугой в МФЦ,- уточнили в пресс-службе.