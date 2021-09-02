В связи с ремонтом водопровода, сегодня, 2 сентября, жителям Саратова отключили холодную воду, сообщает ООО «КВС».

В связи с ремонтом по адресу Гоголя, 6, до 24:00 в квадрате улиц Радищева — Горького — Зарубина — Кутякова(четная сторона) отключили холодную воду.

Из за ремонта по Московскому шоссе, воду отключили в квадрате улиц Московское шоссе — 2-ой Транспортный пр. — Пионерская — Плодоягодная. Вернуть ее обещают к 24:00.

ТСЖ «Святогор» проводит ремонт собственных коммуникаций. По их заявке воду отключили на улицах: Братьев Никитиных,8; Федоровская,2к.1; 2к.2; 2к.3; 2к.4. Планируемое время окончания работ 24:00

Ремонт на Шелковичной, 202, стал причиной отключения холодной воды по адресам Шелковичная,200,202 до 24:00.