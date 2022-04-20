С 1 мая в Саратове одна поездка на трамвае или троллейбусе обойдется в 29 рублей при оплате наличными и 25 рублей, если оплатить проезд банковской картой.

Саратовцам предложили способ сэкономить деньги на проезд. Если приобрести транспортную карту «Поехали», то стоимость проезда за одну поездку при пересадке в течение 90 минут обойдется в 20 рублей.

Если пассажир оплатит проезд в трамвае №6, а затем пересядет в «тройку», то первая оплата составит 25 рублей, а следующая — 15 рублей.

Транспортную карту «Поехали» можно оформить проездным билетом на 7 или 15 дней, тогда одна поезда обойдется в 22 или 23 рубля.