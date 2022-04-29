В предстоящие периоды продолжительности майских выходных и праздничных дней медицинская помощь для жителей Саратовской области будет доступна. Об этом сообщает региональный минздрав.

Больницы и клиники, подведомственные министерству здравоохранения, оказывающие экстренную и плановую медицинскую помощь в стационарных условиях, будут работать по обычному графику, принимая пациентов, в том числе по объемному врачу.

Поликлиники области 4,5 и 6 мая работают для пациентов в обычном режиме, включающем в себя предварительно запланированные диагностические процедуры, вакцинации. В период праздничных дней, 1,2,7,8,9 и 10 мая, поликлиники будут работать в режиме «выходного дня», с 8.00 до 14.00 либо с 09.00 до 15.00, с появлением телефонного вызова специалиста на дом (обращения поступления до 12.00).