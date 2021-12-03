Сегодня, 3 декабря, министерство спорта РФ утвердило перечень организаций, за услуги которых жители смогут вернуть социальный налоговый вычет. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское».

В том числе в список вошли 52 спортивных учреждения Саратовской области.

Получить вычет саратовцы смогут с 1 января 2022 года через работодателя по фактическим расходам, а с 1 января 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Госуслуги».

Также вернуть 13 % можно за занятия детей, которые оплачивают родители. Максимальный размер, подлежащий возврату, не должен превышать 15,6 тысяч рублей.