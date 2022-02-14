Жители Саратовской области смогут дополнительно отдохнуть 23-го февраля в День защитника Отечества и в Международный женский день 8-го марта.

Как сообщили в областном министерстве труда и социальной защиты, в этом феврале паздничный день приходится на среду. По этой причине предыдущий рабочий вторник должен быть короче на один час.

«Женский» день выпадает этом марте на вторник. Постановлением правительства РФ выходной день с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта. Работающие на 5-дневке будут отдыхать три дня подряд – 6, 7 и 8 марта.

А до праздников в марте рабочая неделя будет длиться 6 дней.