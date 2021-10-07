Сегодня, 7 октября, в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» рассказали о том, как не спутать мошенника с переписчиком населения.

Напомним, с 15 октября по 14 ноября в России проведут перепись населения-2020 (с прошлого года её пришлось перенести из-за пандемии). Как пройдет перепись этот раз рассказали руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов и директор ГАУ СО «МФЦ» Михаил Бранов.

Переписчица Алина Черкасова показала свой наряд – синий жилет и шарф с символикой переписи. Также у каждого переписчика при себе должны быть удостоверение (заламинированная карта) и паспорт.

А волонтер МФЦ Дмитрий Яровой объяснил, что костюм волонтера менее цветастый и без шарфа. У волонтеров также есть удостоверения.

В Саратовской области работать переписчиками будут почти 4,5 тысячи человек. Сейчас ещё остались вакантные места в Саратове и Энгельсе. Актуальная информация об этом размещена на официальном сайте и в Instagram Саратовста. Также можно уточнить информацию о вакансиях по номеру: (88452) 49-47-70.