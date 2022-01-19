Саратовцы пока не могут воспользоваться для вызова врача на дом телефонным номером «122».

На координационном совете 18 января губернатор Валерий Радаев поручил своим подчиненным усилить работу медицинских колл-центров за счет внедрения профильных специалистов.

— Многоканальная горячая линия «122» должна разгрузить амбулаторное звено, — заявил глава региона.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин просил губернаторов взять на личный контроль организацию деятельности единой медицинской справочной службы «122» в субъектах Федерации.

Однако на линии «122» нашему корреспонденту ответили, что она пока принимает заявки лишь от жителей Москвы.

Когда регион присоединится к единому номеру, здесь затруднились сообщить, перенаправив в справочную службу Саратовской области.

Между тем, в регионе начался новый рост числа больных коронавирусом. В эти дни саратовские медики также ожидают первые случаи заражения его новым штаммом «Омикроном».