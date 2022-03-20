В социальных сетях опубликована фотография с сахарного завода в Балашове Саратовской области, склады которого буквально забиты мешками с производимой здесь продукцией.

— Это склад предприятия «Балашовский сахарный комбинат». Каждый день комбинат отгружает мешки с сахаром в Саратов, — гласит подпись под фото.

Пользователи попросили показать эту фотографию скупщикам сахара, которые создают ажиотаж и, как следствие, искусственное завышение цен.

Отметим, что скупкой сахара в регионе занимаются в основном пенсионеры, которые помнят времена тотального дефицита 90-х годов и опасаются его повторения.

Молодёжь в свою очередь недоумевает, зачем престарелому человеку, дни которого почти сочтены, в таких количествах сахар и другие потребительские товары.

Пенсионеры аргументируют тем, что покупают не столько для себя, сколько для своих детей и внуков.