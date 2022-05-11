Саратовская область занимает 26-е место в рейтинге регионов России по времени ожидания медианной зарплаты в 100 тыс. руб.

Такие данные приводит РИА Новости.

Отмечается, что порядка 50% работающих россиян получают зарплату более 36 тыс. руб. в месяц (медианная зарплата). Ее можно считать среднероссийской зарплатой.

При этом ни в одном регионе в первой половине 2022 года почти никто не получал чистую зарплату выше 100 тыс. руб. Хотя именно она считается ожидаемой.

Эксперты подсчитали, что жителям Саратовской области зарплату такого уровня придётся ждать 12,5 лет. Это 26-е место рейтинга.