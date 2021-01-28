Прививка от новой коронавирусной инфекции станет такой ежегодной, как и от гриппа, рассказал первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

— С учетом стойкости иммунитета и стойкости вируса, варианты вакцин будут обновляться. Так что скорее всего будут рекомендации вакцинироваться вновь. Возможно, ежегодно, — сказал замминистра.

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Саратовской области Игорь Вяткин отметил, что вакцинация будет зависеть от стойкости иммунитета.