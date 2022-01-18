Минздрав Саратовской области обнародовал на своем сайте примерную схему лечения в домашних условиях коронавирусной инфекции разновидности «Омикрон».

Врачи обращают внимание гражданин на то, что симптомы болезни очень похожи на проявления ОРВИ и гриппа.

Медики перечислили препараты для лечения легкой формы «Омикрона». Их можно приобрести в аптеке самостоятельно. Обязательно — после консультации с врачом.

При кашле необходимы отхаркивающие: Амброксол, Бромгексин, Ацетилцистеин и др.

При температуре — жаропонижающие: Парацетамол в любой форме, Нурофен, Аспирин (старше 18 лет).

Показаны также сорбенты: Смекта, Энтеросгель, Полифепан и др.

Для больного горла: Шалфей, Эвкалипт, Себидин, Стрепсилс, спреи антисептические и др.

При насморке и заложенном носе — капли: Ксилометазолин, Називин и др.

Витамины: Аскорбиновая кислота, поливитамины

По назначению врача можно применять следующие лекарственные средства:

Антивирусные: Фавипиравир.

Антибактериальные препараты: (пероральные) Амоксициллин, цефалоспорины, макролиды.

Антикоагулянты: Эликвис, Ксарелто.

Для наблюдения за температурой тела необходим градусник, а для отслеживания сатурации — пульсоксиметр.