Сегодня, 25 августа, жители некоторых домов в Солнечном остались без воды в связи проведением специалистами ООО «КВС» работ.

Стали известны адреса подвоза бесплатной воды по следующим адресам: Лисина, 4 с 10:00 до 10:30; Лисина, 8 с 10:30 до 11:00; Лисина, 14 с 11:00 до 11:30; Семенова, 9 с 11:30 до 13:00; Панченко, 4А с 13:00 до 14:30; Панченко, 8 / проспект Героев Отечества с 14:30 до 16:00; проспект Героев Отечества, 9/22 с 16:00 до 17:30; Лисина, 13 с 17:30 до 19:00; Лисина, 1 с 19:00 до 20:00.

Напомним, сегодня, 25 августа, из-за работ на водопроводе по улице Еремина до 5:00 утра завтрашнего дня отключили водоснабжение.