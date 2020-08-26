Домой Горячая линия ЖКХ Жителям Солнечного вновь отключили воду на сутки Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Жителям Солнечного вновь отключили воду на сутки По Новости Саратова - 26.08.2020 60 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня без воды вновь остались жители поселка Солнечный в Саратове, сообщает ООО «КВС». Жителям домов №9 и 11 на улице Батавина придется просидеть без воды до 8:00 следующего дня в связи с проведением коммунальщиками работ. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Чиновница из Саратовской области работала по «купленному в переходе» диплому Саратовец назвался в честь персонажа из «Ходячих мертвецов» Жители Саратова могут поучаствовать в создании 3D путеводителя ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Чиновница из Саратовской области работала по «купленному в переходе» диплому Новости Саратова - 26.08.2020 0 Прокуратура Турковского района Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе и выявила факт крупного нарушения, сообщает пресс-служба генпрокуратуры. Установлено, что местная жительница... Саратовец назвался в честь персонажа из «Ходячих мертвецов» 26.08.2020 Жители Саратова могут поучаствовать в создании 3D путеводителя 26.08.2020 Причиной гибели рыбы в Саратовской области экологи назвали жару 26.08.2020 Мотоциклист в Вольске въехал на бордюр и умер по пути в... 26.08.2020