Сегодня без воды вновь остались жители поселка Солнечный в Саратове, сообщает ООО «КВС».

Жителям домов №9 и 11 на улице Батавина придется просидеть без воды до 8:00 следующего дня в связи с проведением коммунальщиками работ.

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