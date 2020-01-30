Сегодня коммунальщики меняют запорную арматуру на пересечении улиц Вознесенская и Большая Горная.

В ООО «КВС» сообщили, что в связи с работами жителям Волжского района будут возить воду по следующим адресам:

— Большая Горная, 100 (с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00);

— Соколовая, 129/141 (с 10:00 до 11:30);

— Большая Горная, 156/158 (с 12:00 до 13:30);

— Соколовая, 44/62 с (14:00 до 15:30);

— 1-я Садовая, 4 (с 16:00 до 17:30).

Напомним, что сегодня с 7:00 до 5:50 31 января отключили холодную воду в некоторых домах.