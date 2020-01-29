Завтра, 30 января, жителям Волжского района на сутки отключат холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Так, с 7:00 30 января до 5:50 31 января водоснабжения не будет на:

— Большой Горной, 100, 116, 146, 156/158, 160, 162;

— Вознесенской, 51;

— Героев Краснодона, 14;

— Духосошественской площади, 3;

— Малой Горной, 61/77;

— Мясницкой, 39, 43, 65/71, 73;

— Мясницком Овраге, 4;

— Радищева, 72, 74;

— Рогожина, 24/32;

— 1ой Садовой, 2, 4;

— Соколовой, 44/62, 78, 87, 129/141, 145/153, 155/163;

— Соколовой горе,

— Трудовом переулке, 3/19.

Также без воды останется частный сектор в пределах улиц Мясницкая, Горького, Большая Горная, Чернышевского и Соколовой горы.