Жителям Заводского района Саратова, отключенным от воды из-за работ по улице Орджоникидзе, будут подвозить питьевую воду.

Как сообщили в ООО «КВС», подвоз будет осуществляться по семи адресам:

— улица Чернышевского, 54/3 (10:00 — 11:00);

— улица Чернышевского, 57в (11:00 — 12:00);

— 7-й Береговой проезд, 2/14 (12:00 — 14:00);

— 4-й Чернышевский проезд, 2 (10:00 — 11:00);

— улица Чернышевского, 12а (11:00 — 12:00);

— улица Чернышевского, 16а (12:00 — 13:00);

— 3-й Солдатский проезд, 2 (13:00 — 14:00).

Напомним, воду отключили ориентировочно до 14:00.