В четверг на целый день отключат воду в Заводском районе, пишет ООО «КВС».

Так, во время работ на проспекте Энтузиастов, 29 с 9:00 до 22:00 не будет холодной воды на проспекте Энтузиастов, 9а и Пензенской, 35б.