Домой Рубрики Новости Саратова Жителям Заводского района отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Жителям Заводского района отключили холодную воду По Новости Саратова - 20.08.2021 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из за аварии водопровода по адресу 3-я Степная, 14, 20 августа отключили холодную воду. Без воды остались адреса 3-я Степная, 13, 13а; Московское ш., 37а. Вернуть воду обещают 21 августа в 8:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Президентской академии педагоги повышают квалификацию на программе обучения финансовой грамотности В массовом ДТП у Вольска погибли 3 взрослых и ребенок Бензин в Саратове подорожал ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Президентской академии педагоги повышают квалификацию на программе обучения финансовой грамотности Новости Саратова - 20.08.2021 0 20 августа в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) стартует программа повышения квалификации педагогов по онлайн-программам «Содержание финансовой... В массовом ДТП у Вольска погибли 3 взрослых и ребенок 20.08.2021 Жителям Заводского района отключили холодную воду 20.08.2021 Бензин в Саратове подорожал 20.08.2021 Жителям ОПХ Саратовское отключили холодную воду 20.08.2021