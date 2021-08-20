Из за аварии водопровода по адресу 3-я Степная, 14, 20 августа отключили холодную воду.

Без воды остались адреса  3-я Степная, 13, 13а; Московское ш., 37а. Вернуть воду обещают 21 августа в 8:00.

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