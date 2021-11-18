Разочарованный клиент выложил фото несьедобной самсы с тараканом в соцсети.

Житель Энгельса купил слоеный пирожок с начинкой на 6-м квартале в кафе, которое специализируется на приготовлении, в том числе, самсы.

Каково же было удивление автора поста, когда на купленном пирожке он увидел запеченного в тесте таракана. Насекомое клиент обнаружил уже после приобретения «лакомства». Об этом сообщает паблик «Энгельс онлайн» ВКонтакте

Пользователи в комментариях уверяют, что тараканов много в подобных заведениях эконом-класса, так как там, по их мнению, не уделяют должного внимания санитарной обработке помещения.