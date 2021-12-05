Трагедия разыгралась в поселке Солнечный-2 в воскресенье 5 декабря.

Как сообщили горожане, здесь, на окраине за лесополосой, живодеры жестоко расправились с беззащитным животным.

В этом месте неравнодушные саратовцы приютили двух щенят, поселив их в будке и регулярно подкармливая. Однако пристроить в добрые руки питомцев не получилось…

Пока сердобольных зоозащитников рядом не было, неизвестные негодяи подожгли щенячий домик вместе с его обитателями внутри. Причем, будку перед этим закрыли, чтобы животные не выбежали. Один щенок сгорел заживо, второму удалось убежать.

Ухаживавшая за щенятами женщина обратилась в полицию. Обстоятельства жестокого обращения с животными, которые привели к гибели одного из них, уточняются.