Волонтеры надеются разыскать живодеров, которые покалечили пса в Усть-Курдюме в Саратовской области.

В социальной сети Instagram пользователь Надежда сообщила о страшном инциденте в Усть-Курдюме. В субботу, 15 августа, неизвестные живодеры с паяльником решили поиздеваться над двухгодовалым псом. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике, ему очень нужна операция в связи с полученными ожогами.

Покалеченной собаке требуется ампутировать ухо и пересадить ушную полость. Цента требуемой операции составляет чуть больше 10 тысяч рублей.