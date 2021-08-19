В среду, 18 августа, сотрудники Минприроды Саратовской области рассказали о подробностях пожара в Краснокутском районе Саратовской области.

По их словам, пожарные оперативно устранили его еще до того, как огонь достиг леса. Обитатели леса не пострадали, и растения, которые можно встретить в нем тоже остались целы.

Дьяковский лес представляет собой особую экологическую ценность. Его экосистема включает в себя множество растений: дуб, сосна, береза, осина, тополь, акация, калина, рябина, смородина, боярышник, черемуха и даже редкие для этих мест растения – папоротники и орхидеи. Среди деревьев Дьяковского леса есть реликтовые сосны. Здесь обитают зайцы, волки, лисицы, косули, кабаны, лоси, барсуки, светлый хорь и хомяк, а также редкие птицы: черные коршуны, совы, куропатки, утки, соловьи, дятлы и синицы.

Пожар произошел в районе села Быковка, на территории Минобороны РФ, и тушился совместными силами МЧС и Минобороны. Пожар потушили за три дня.