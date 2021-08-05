На углу Первомайской и Лермонтова в Саратове дорожные ремонтники залили асфальтом зеленые деревья. Об этом рассказал местный житель Андрей Семенов в группе ВКонтакте «Саратов онлайн».

-Звонки местных жителей в ответственные организации города результата не дали. Город медленно уничтожают! — написал обеспокоенный саратовец.

На фото, которыми делится Андрей, видно, что деревья теперь торчат прямо из нового асфальта. Прежний газон превратился в автостоянку, вплотную к стволам уже паркуются автомобили.