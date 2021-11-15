Волонтерский штаб Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» продолжает оказывать помощь продуктовыми наборами пенсионерам и инвалидам.

Активисты совместно с муниципальными депутатами фракционной группы «Единая Россия» за последние две недели посетили более 30 семей.

Депутат Энгельсского городского Совета Лариса Ким вручила продуктовые наборы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

-Я рада быть причастной к такому масштабному событию, как волонтерское движение. Главная мотивирующая сила — слова благодарности людей. Это дает понять, что мы приносим большую помощь тем, кто в ней нуждается, — поделилась Лариса Михайловна.

Сегодня важно не только соблюдать меры индивидуальной защиты, но и проходить вакцинацию. На территории Энгельса привиться возможно не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах, расположенных в торговых центрах «Лазурный», «Облака» и гипермаркете «Лента» на проспекте Химиков.