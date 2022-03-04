Администрация Волжского района Саратова прокомментировала публикацию нашего издания, в которой рассказывалось о жалобах жителей на отсутствие нормальной дороги.

Напомним, в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» обратились отчаявшиеся состоянием одной из дорог жители Волжского района. На предоставленных ими фото заметно, что дорога около Гусельского моста по улице Ивантеевской находится в ужасном виде.

Они отмечают, что район большой: на территории 6 СНТ, коттеджный поселок Образцово, два действующих завода «Керамогранит» и «Европласт», магазин керамогранита. И единственный путь добраться до всего этого — та самая дорога.

-Улица Ивантеевская не находится в собственности муниципалитета. Процедура постановки на учет объекта длительная. В 2020 году проведена инвентаризация данной улицы. Изготовлен технический план для дальнейшей постановки данной улицы на государственный кадастровый учёт в Управлении Росреестра по Саратовской области в качестве бесхозяйного объекта.