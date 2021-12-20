Решение проблемы дольщиков ЖК «Победа» в Саратове затягивается.

Люди продолжают ждать своих квартир, в то время, как банкротящиеся компании – застройщики и фонд «Дом.РФ» выясняют свои разногласия.

Изначально арендатором земли, на которой сейчас располагается недострой, была компания ООО «Кит Кэпитал». Там планировалось строительство торгового центра, но стройка так и не началась.

В 2016 году земля попадает в собственность компании ООО «Ксиан», после чего администрация Саратова выдала разрешение на многоэтажную жилую застройку, после чего территорию поделили на участки и переуступили их трем лицам – Анне Денисовой, Елене Денисовой и Сергею Захарову.

Те в свою очередь переуступают аренду компании ООО «Стройресурс», причем по более высокой цене.

Организациями ООО «СК «ЖБК» и ЗАО «ПП ЖБК-3» руководили Константин и Дмитрий Колеснеченко – отец и сын.

В 2016 году начинается строительство ЖК «Победа». В возведении участвую три организации – ООО «Ксиан», ООО «Строительная компания ЖБК» и ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3». Компания ООО «Ксиан» аффилирована к бывшему министру строительства и ЖКХ Дмитрию Федотову – близкому другу Сергея Захарова. Ранее он работал в Саратовоблжилстрое и имел связь с работавшей там Еленой Денисовой, которая предположительно представляла там интересы Сергея Курихина.

Среди компаний застройщиков возникли разногласия, после чего стройка прекратилась. Несмотря на очевидность скорого банкротства строительных компаний, Елена Денисова заявляет, что это невозможно. За достройку одного из домов ЖК «Победа» берется компания «Облжилстрой», обещая сдать один дом в 2020 году, а второй в 2021. Тем не менее, стройка вскоре прекратилась.

Феврале 2021 года недострои посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин, и потребовал вернуть учредителя «Ксиана» Елену Денисову в Россию. К марту 2021 года все три компании-застройщика признаны банкротами. Их конкурсные управляющие так и не были назначены из-за формальных причин.

Вскоре к делу привлекли фонд «Дом.РФ», который должен был достроить дома, либо же выплачивает дольщикам компенсацию. Взамен этого, дом становится собственностью фонда, и после его достройки квартиры продаются по рыночным ценам, что в итоге покрывает расходы фонда.

Но стоимость квартир объекта оказалась меньше суммы, необходимой для выплаты дольщикам. Такая парадоксальная ситуация возникла в результате оценки объекта Андреем Щербиным, который ранее неоднократно занимался оценкой для компаний Леонида Писного в делах по банкротствам, когда он был кредитором.

При оценке зданий применили затратный подход, и вместо суммы стоимости достроенного здания в фонд предоставили сумму затрат подрядчика, при формировании оценки которой допустили ряд нарушений. Рассчитываться с долгом застройщиков-банкротов пришлось бы фонду «Дом.РФ», при том, что дольщиками здания оказались сотрудники компаний-застройщиков и их родственники, вложившие в строительство меньшие суммы, но теперь претендующие на гораздо большую компенсацию.

Вопрос восстановления прав дольщиков по-прежнему остается открытым. Минстрой ведет переговоры «Дом.РФ», обманутых дольщиков продолжают запугивать правокациями в СМИ, а аффилированные к застройщику собственники недостроенных квартир настраивают «коллег по несчастью» на радикальный лад.