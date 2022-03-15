18-тилетний житель Ленинского района Саратова стал жертвой мошенничества из-за желания провести ночь в компании девушки по вызову. Об этом сообщили в региональной полиции.

Молодой человек откликнулся на объявление с интимными услугами в интернете. Он связался с девушкой по телефону, она пообещала приехать за предоплату и страховку.

После оплаты ему позвонил мужчина и попросил внести еще раз страховку, потому что оплата не прошла. В итоге юный клиент отдал мошенникам 61 900 рублей и остался ни с чем.

По данному факту возбуждено уголовное дело.