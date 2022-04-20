В Саратове ЖСК «Пилон-99» на улице Зарубина признали «Домом образцового содержания». Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Чиновник побывал там с руководителями ППК «Фонд развития территории» — председателем попечительского совета Сергеем Степашиным и генеральным директором Константином Цициным.

— У ЖСК есть свой сайт в интернете, где публикуется вся информация о жизни дома. У кооператива отсутствует задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Дом также имеет закрытую территорию с видеонаблюдением, что обеспечивает безопасность жильцов. За порядком во дворе следят консьержи, — отметил Бусаргин.

По его словам, собственники квартир принимают активное участие в благоустройстве прилегающей территории. Летом во дворе устанавливают столы для игры в пинг-понг, есть спортивная и детские площадки.

— ЖСК является образцовым примером содержания многоквартирных домов, к которому должны стремиться все управляющие компании. Это пример эффективного управления, пользу от которого получает все, — подвел итог чиновник.