Сегодня, пятого апреля состоялась встреча с второкурсниками Саратовского архитектурно-строительного колледжа.

Готовясь к встрече, внимательно просмотрел свой видеоархив. В нем множество кадров, раскрывающих глубинную суть происходящего в течение последних восьми лет на Донбассе. Старался подобрать видеосюжеты не слишком травмирующие сознание молодых людей. В то же время понимаю — огромный объем лжи, выброшенный в Интернет, способен с головой накрыть неокрепшее сознание студентов, не умеющих пока в полной мере отличать ложь от правды.

Взрыв очередной «фейковой» информационной бомбы под названием «Бучи» больно ударил по общественному сознанию. И это притом, что все мы убеждены – имеем дело с очередной порцией лжи. Казалось бы – уже привыкли к ложным репортажам о взорванном роддоме в Мариуполе, разбомбленном театре. И все равно чудовищная ложь, кадры погибших людей (возможно, это просто имитация) травмируют сознание. Даже несмотря на то, что твердо знаем- через несколько дней будет доказано, что все это подлый обман.

Об этом мы долго говорили на встрече, рассматривая сущность украинского нацизма, его корневую систему, причины его прихода к власти на территории Украины. Ребята внимательно смотрели кадры, отснятые нами в течение последних восьми лет. Убеждались – нацизм в соседней стране рос под воздействием наших внешних врагов и превратился в правящую силу, искоренение которой теперь стало для нас первоочередной задачей.

Очень ярко выступил на встрече Сергей Климентьевич Авезниязов, рассказавший о недавней поездке на Донбасс, о подвигах наших солдат и офицеров, о масштабной работе «Боевого братства» по сплочению ветеранов, молодежи в деле защиты Родины.

В заключении подарил библиотеке колледжа две своих книги «Время палачей» и «Лики войны», освещающие события последних лет войны на Донбассе. Особую благодарность мы выразили волонтерской роте «Боевого братства», всемерно помогавшей и подготовке и проведении нашей встречи. Договорились встретиться через пару недель и вернуться к проблемам нравственной оценки происходящего в современной Украине.