Накануне, 8 октября, в Москве наградили победителей Всероссийского конкурса «Культура слова». Одну из наград увезет в Саратов журналист «Аргументы и Факты» Мария Франко.

Мария победила в одной из восьми номинаций всероссийского конкурса, который учрежден Министерством культуры России в 2020 году и посвящен реализации национального проекта «Культура».

Награду за победу в номинации «Лучшая печатная публикация» ей вручила народная артистка Надежда Бабкина на торжественной церемонии, которая проходила в башне «Меркурий» комплекса Москва-сити.

Победившая статья «Новые возможности» вышла в газете «Аргументы и факты в Саратове» и была посвящена реализации национального проекта «Культура» на территории Саратовской области. Мария рассказала в своем материале про поддержку библиотек в Саратовской области и о том, как библиотекари воспользовались возможностью оцифровывать старые издания.