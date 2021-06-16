На 82-м году жизни ушел из жизни саратовский журналист Юрий Чернышов. Он заболел коронавирусом и находился под ИВЛ, но победить недуг так и не смог — болезнь забрала его за день до дня рождения.

Юрий Чернышов работал в газетах «Земское обозрение», «Сфера», «Богатей», «Саратов», «Саратовская мэрия», «Саратовские губернские ведомости» и других. Участник уфологической экспедиции «Космопоиска», инструктор водного туризма. Изобрел и неоднократно применил удочку для улавливания шаровых молний.

Он писал книги: «Красноводск и последний колониальный поход России», «Красноводск: узлы и волны истории», «Красноводск – русский город у моря», «Дворцы и храмы Земли Саратовской. Верхнее Прихоперье», «Атлас-путеводитель по реке Хопер и малым рекам Саратовской области», «Путешествия по рекам Земли Саратовской» (две последние — в соавторстве), серии брошюр «Загадки Медведицкой гряды».

Был активным членом многих общественно-политических и экологических организаций, экспертных советов при правительстве, ГФИ, ОП Саратовской области. Один из учредителей и эксперт Фонда социологических и экспертных исследований «РУСЬ-XXI век», член философско-гуманитарного Земского клуба.

Последние годы занимался писательством и проведением экскурсий, лекций по саратовской истории. Месяц назад он завершил работу над книгой «Саратов немецкий – Саратов масонский» и сдал в печать. А 17 апреля сопровождал экскурсионную поездку по дворцам и храмам Прихоперья.

Прощание с ним состоится 17 июня в 10:00 у ворот областной больницы Саратова, в Смирновском Ущелье.