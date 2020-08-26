Журналист и редактор информационного агентства PROБалаково Саратовской области Инна Чумичкина сняла на видео, как неизвестные мужчина выбрасывают строительный мусор в контейнер для бытовых отходов.

В двухминутном ролике видно. Как двое неизвестных на ГАЗели с номером В 925 ТМ с регистрацией Саратовской области выгружают старые стекла и лампы дневного света в уличный контейнер, предназначенный для бытового мусора. Вопросы журналиста мужчины игнорируют, заканчивают свою работу, спокойно садятся в микроавтобус и уезжают с места.

По словам Инны Чумичкиной, такое тут происходит постоянно.

Напомним, зимой и весной жители Балакова неоднократно натыкались на несанкционированные свалки ртутных ламп и строительного мусора . По фактам проводились проверки и возбуждались уголовные дела, о результатах которых пока ничего не известно.