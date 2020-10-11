Условия ограничений, которые продолжают действовать в Саратовской области, не помешали традиционному отчету Балаковской атомной электростанции об экологической безопасности.

Презентация состоялась в формате онлайн, так как на БалАЭС соблюдают запрет на проведение массовых мероприятий и не подвергают граждан дополнительному риску. Это иллюстрирует отношение станции к принципу безопасности во всем.

Начальник управления информации и общественных связей БалАЭС Дмитрий Шевченко презентовал отчет за 2019 год. Он особо подчеркнул, что экологическая безопасность — это приоритет работы не только Балаковской станции, но всего концерна Росэнергоатом и даже мировой атомной энергетики.

— Балаковская АЭС в 17-й раз была признана лучшей атомной станцией России, — отметил он. Такое достижение невозможно без выполнения показателей безопасности.

В России прошло масштабное социологическое исследование на тему доверия граждан к станции. Выяснилось, что более 83% жителей Балакова позитивно относятся к атомной энергетике.

— Работники атомной станции живут в городе Балаково, тут живут их семьи, их дети. Неужели кто-то стал бы работать на АЭС и жить рядом, подвергая опасности своих близких, — задал риторический вопрос Дмитрий Шевченко.

Он напомнил, что любой житель города всегда может обратиться в информационный центр БалАЭС, чтобы ознакомиться с отчетом об экологической безопасности. Более того, в режиме реального времени ведется мониторинг радиационной обстановки, результаты которого также общедоступны.