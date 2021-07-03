Сегодня, 3 июля, в Саратове журналистам представили новый пляж, организованный по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

Председатель правительства Роман Бусаргин рассказал о подводных работах. По его словам, между двумя молами установлен специальный зуб, который служит для того, чтобы не вымывался песок.

Глава города Михаил Исаев рассказал, какие работы ещё предстоит сделать до конца лета — установить фонтан, малые архитектурные формы. Он добавил, что горожане могут предлагать разные идеи по дальнейшему благоустройству пляжа. Они будут рассмотрены. И обозначил — были проблемы с тем, чтобы решить, что будет построено на участках, прилегающих к пляжу. Предлагались проекты многоквартирных домов, но в таком случае все это быстро бы обросло заборами и шлагбаумами. Поэтому было принято решение изменить целевое направление участков. Теперь здесь можно строить все, кроме многоквартирных зданий и промышленных предприятий.

Депутат ГД Николай Панков отметил, что все, что реализовано на пляже — предлагали сами горожане и прошло обсуждения.

Решен вопрос с парковкой. Будет бесплатная парковка на 100 мест, планируются и платные места. На спуске к пляжу на 2-ой Садовой предприятия будут пепепрофилированы под общепит и развлекательные учреждения. Вся эта зона будет безалкогольной, за чем будут следить сотрудники полиции и ЧОПа. Пляж будет работать с 8:00 до 22:00.

Для управления пляжем будет создано муниципальное предприятие. Само открытие пройдет завтра, 4 июля, в 6:00. Какого-либо торжества по этому поводу не будет из-за ограничений по коронавирусу.