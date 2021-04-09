Сегодня, 9 апреля, провели пресс-тур по месту приземления Гагарина к 60-летию первого полёта человека в космос.

К месту приземления Юрия Гагарина обустроили пешеходную дорожку, с которой открывается пейзажный вид на реку. По пути до места приземления космонавта установлены лавочки и урны.

По словам директора парка «Россия – моя история», филиалом которого является Парк покорителей космоса, Дмитрия Кубанкина, велосипедисты также могут воспользоваться дорожкой, потому что около памятника установлена велосипедная парковка.

—На месте приземления выставлен доработанный экземпляр капсулы с двумя иллюминаторами, – уточнил Кубанкин.

Он продемонстрировал журналистам лавочки, установленные в виде закрученной орбиты.